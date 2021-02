Vergunning voor Top-Mix in achterhaven, stad neemt verdere stappen

De provincie geeft een omgevingsvergunning voor het bedrijf Top-Mix in Dudzele. Het bedrijf wil een nieuwe installatie bouwen voor het verwerken van bouw- en sloopafval. Brugge overweegt verdere stappen.

De stad Brugge zag de vergunning liever niet afgeleverd, omdat het op slechts 700 meter ligt van Dudzele, en naast waardevol natuurgebied. Maar de provincie stelt wel voorwaarden. Materiaal zeven en breken mag enkel overdag en niet op zon- en feestdagen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat het opwaaiend stof beperkt blijft, onder meer met besproeiing, een keermuur en een groenscherm.

Van zodra de installatie actief is komt er ook een meting van het geluid, en het bedrijf moet ook bijhouden welk en hoeveel materiaal het verwerkt, hoe het materiaal is aangeleverd en hoe het zich aan de natuurvoorwaarden houdt.

Veel bezwaren

Het project is omstreden: er waren 85 bezwaren, en die gingen vooral over verkeersoverlast en het verdwijnen van natuurgebied. Dat begrijpt de provincie zegt ze, maar het project ligt tegelijk wel vlakbij de snelweg.

Schepen van Ruimtelijke Ordening in Brugge Franky Demon is teleurgesteld: “Zo’n vestiging is onaanvaardbaar voor onze Dudzeelse polders en voor de inwoners van Dudzele, daarom wil ik naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen”, zegt Demon.

