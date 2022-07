Vergunning voor werken luchthaven Kortrijk-Wevelgem vernietigd

De werken uit 2019 zijn volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen dus niet wettig. Het is al de tweede keer dat de vergunning vernietigd wordt. De luchthaven zegt dat het een procedurekwestie is die geen gevolgen heeft voor de werking.

Het zijn mensen uit de buurt die de vergunning aanvochten. Bij de werken is 10 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer de startbaan en taxibanen. De Vlaamse overheid leverde tweemaal via een vereenvoudigde procedure een vergunning af en dat vindt de rechtbank onvoldoende. De luchthaven gaat nu ofwel nog es een nieuwe aanvraag doen ofwel kan ze ook in cassatie gaan tegen het arrest.