"Verhaal bevrijding door Polen niet vergeten"

In Warschau is de bevrijding herdacht van enkele West-Vlaamse steden en gemeenten door Poolse legertroepen. Volgend jaar is dat precies 75 jaar geleden.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois opende daar een tentoonstelling met unieke archiefbeelden uit Poperinge, Ieper, Roeselare, Tielt en Ruiselede.

De expo is het werk van de voormalige Tieltse stadssecretaris Dirk Verbeke. Die wil dat het bijzondere verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek niet wordt vergeten. Hij heeft er dan ook meer dan acht maanden aan gewerkt. Hij verzamelde meer dan 800 foto’s uit privécollecties, die nu voor het eerst worden getoond. Zijn levenswerk, zeg maar. "Het heeft me zodanig getroffen dat ik er inderdaad een soort levensmissie van wil maken om dit verhaal verder uit te dragen, ook in Vlaanderen."

De Poolse soldaten werden destijds als helden ontvangen tijdens hun heroïsche tocht. Maar het verhaal had ook een tragische kant. Na de oorlog konden Macezk en zijn mannen niet meer terug naar hun thuisland Polen, het was intussen bezet door de Russen.

Plechtigheid

De bevrijding is ook op straat herdacht in Warschau, met een indrukwekkende militaire plechtigheid aan het monument voor de Eerste Poolse Pantserdivisie. Vlaams minister-president Geert Bourgeois was uiteraard ook present, net als vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenten die door de Polen zijn bevrijd.