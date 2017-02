Verhaal kinderlokker Club Roeselare blijkt misverstand

De melding van een mogelijke kinderlokker die actief was bij voetbalploeg Club Roeselare blijkt een misverstand. Dat laat de lokale politie RIHO donderdagavond weten na het verhoor van de bewuste man.

Eerder deze week verscheen op sociale media en via verschillende media een melding van een mogelijke kinderlokker. Eerst werd gedacht dat de feiten zich hadden voor gedaan in Hooglede, op de terreinen van Eendracht Hooglede. Later bleek het te gaan om voetbalveld ‘De Zoete Pinte’ (FC Roeselare) aan de Mandellaan ter hoogte van de Bruanebrug. Maar alles berust dus op een misverstand.

"Betrokkene werd deze namiddag aangetroffen en verhoord. Uit dit politioneel onderzoek – waar wij niet verder over zullen communiceren – is gebleken dat door een samenloop van omstandigheden alles op een misverstand berust," laat politiezone RIHO weten. "De man had/heeft geen kwalijke bedoelingen en is zeker geen kinderlokker. Betrokkene kan geen enkel misdrijf ten laste worden gelegd."