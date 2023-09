Verhalen over 'Moorsele tijdens WO II' mogen niet vergeten worden

Het was een periode die een stempel drukte op hun leven. Volgend jaar september is het tachtig jaar geleden dat Moorsele is bevrijd. De laatsten Moorselenaars die het nog allemaal meemaakten kregen vandaag het woord voor hun verhalen vergeten worden.

Georges Dumortier was een tiener toen op zeven september 44 de Engelsen Moorsele bevrijdden. De Duitsers zaten verschanst op het vliegveld, vlakbij het huis van Georges. Duitse scherpschutters vuurden zelf op burgers, zegt hij. “Toen werd er iemand doodgeschoten die van het vliegplein kwam. Hij was nog niet lang getrouwd hij stond aan de gevel van een huis. Een scherpschutter schoot hem neer. Ik heb hem zien liggen. Zijn hersenen hingen er aan de achterkant uit.”

Moorsele kreeg in de oorlog de volle laag. Er was een vliegveld en ze deelden in de bombardementen op Kortrijk. Schokkende verhalen die in het geheugen zijn blijven hangen. Het is belangrijk dat deze krasse senioren vertellen wat zij hebben meegemaakt, zodat we hun verhalen niet vergeten, zegt Heemkring Wibilinga, die deze vertelnamiddag over WO II in Moorsele organiseerde.