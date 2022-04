Op het terrein van de brandweerkazerne in Izegem zijn op verschillende punten verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater.

Dat blijkt na onderzoek van OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Verder onderzoek moet uitwijzen of er risico’s zijn voor mens en milieu. Buurtbewoners krijgen een brief met meer uitleg over wat ze voorlopig wel en niet meer kunnen doen.