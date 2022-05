Verhoor assisen: Alexander D antwoordt in horten en stoten en blijft naar beneden kijken

Op het assisenproces rond de viervoudige moord in Moere en Gent is de beschuldigde vanmiddag ondervraagd. De voormalige bodybuilder kwam bij momenten moeilijk uit zijn woorden, en sprak stil en in korte antwoorden.

"Alexander aanvaardt zijn lot." Dat zei zijn advocaat, Johan Platteau, aan de jury. Hij beseft dat zijn cliënt een zware straf boven het hoofd hangt.

Alexander D zelf bleef het hele verhoor naar beneden kijken. Hij antwoordde telkens heel kort op de vragen, of hield het bij een ja of nee. De voormalige bodybuilder vertelde over zijn familieproblemen en zijn jeugd. Hij gaf aan dat de angst om verlaten te worden, of het gebrek aan stabiliteit, hem heeft getekend. Zo woonde hij met zijn moeder op verschillende adressen in Nederland, België en zelfs een tijdje in het Duitse Kleve. "Ik ben altijd gevolgd waar mijn moeder heenging", klonk het. "Je hebt nergens zekerheid, stabiliteit. Altijd angst om verlaten te worden, dingen te verliezen. Elke keer opnieuw beginnen." Toen hij vijf tot tien jaar oud was, verbleef de beschuldigde in een pleeggezin. Hij vertelde het allemaal in horten en stoten, en sprak erg stil.

"Zij was volwassener"

In december 2015 kwam de beschuldigde via een chatsite in contact met de toen 17-jarige Maïlys Descamps. "Zij was veel volwassener dan mij, op alle vlakken. Dat blijkt nu toch wel." Over zijn relatie met Maïlys gaf hij toe dat hij haar te bezitterig heeft behandeld. Ze mocht weinig mensen zien en hij verwijderde haar sociale contacten van sociale media en haar gsm. D. gaf toe dat dat fout was. Hij vertelde ook hoe hij geregeld met zelfmoord dreigde als Maïlys na hun breuk niet zou terugkeren. Ze sneed één keer zelf het koord door toen hij zich wilde ophangen.

"Niet aan mij om met stenen te gooien"

D. ontweek meerdere vragen over de ouders van Maïlys, omdat hij hen naar eigen zeggen niet wilde zwartmaken. "Ze was zichzelf aan het snijden en had thuis geen plaats om die dingen te vertellen", klonk het toch. De beschuldigde vertelde ook over seksueel misbruik dat in die periode zou hebben plaatsgevonden. De voorzitter vroeg om even te verduidelijken dat die zaken zich zeker niet binnen het gezin afspeelden. "Die mensen zijn hun kind en hun ouders verloren. Het is niet mijn positie om nu stenen te gaan gooien", reageerde D. verrassend.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of zelfmoordlijn.be.

