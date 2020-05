Verhuisoperatie AZ Delta Rumbeke start begin juni

De verhuisactiviteiten zullen begin juni starten en verlopen in fases. De raadplegingen van de artsen verhuizen op 4 en 5 juni naar Rumbeke en starten er op 8 juni. Een dag later gaat de spoedgevallendienst open. Dan gaat ook de huidige spoed in campus langs de Wilgenstraat dicht. Ook het operatiekwartier, het cathlab en intensieve zorg starten op 9 juni om 6 uur in campus Rumbeke. Op 9 en 10 juni worden de patiënten verhuisd. De kraamafdeling en de afdeling kinderziekten verhuizen op 15 juni.

Westlaan

Op 16 juni is campus Westlaan aan de beurt. Dan verhuizen de afdelingen geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg van campus Westlaan naar Rumbeke. Na de verhuizing zullen de campussen Wilgenstraat en Westlaan gesloten worden. Tot slot verhuist Ardolab vanuit de huidige vestiging aan de Ardooisesteenweg in Roeselare naar campus Rumbeke op 15, 16 en 17 juni.

