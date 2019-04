Defensie kondigt voor volgende week dinsdag een persconferentie aan over de toekomst van de helibasis in Koksijde.

Vermoedelijk wordt dan ook officieel bevestigd dat de Search and Rescue-helikopters naar de Oostendse luchthaven verhuizen om van daaruit de reddingsoperaties op zee uit te voeren. Eerder lieten de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en de commandant van de Koksijdse luchtmachtbasis uitschijnen dat de beslissing om naar Oostende te verhuizen in kannen en kruiken was.

