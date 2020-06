Verhuizing naar AZ Delta Rumbeke gestart

In Roeselare verhuizen de raadplegingen in de ziekenhuiscampus van het AZ Delta Wilgenstraat vanaf vandaag naar de nieuwe campus in Rumbeke.

Die kunnen er maandag van start gaan. Ook de dialyse gaat van start in de nieuwe afdeling op maandag 8 juni. Op dinsdag 9 juni gaat de spoed open op campus Rumbeke om 6 uur. Vanaf dan kan met niet meer in de Wilgenstraat terecht. Ook de patiënten verhuizen dan naar de nieuwbouw.

Op maandag 15 juni is het dan de beurt aan de campus langs Brugsesteenweg. De diensten gynaecologie en kinderziekten nemen er dan hun intrek in Rumbeke en vanaf dinsdag 16 juni vinden de raadplegingen plaats in Rumbeke. Op dinsdag 16 juni ten slotte verhuizen de afdelingen geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg van campus Westlaan naar campus Rumbeke. Vanaf woensdag 17 juni kunnen patiënten dan naar de raadplegingen geriatrie en psychiatrie komen in Rumbeke. Dan wordt de campus Westlaan gesloten.