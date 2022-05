Verhuizing voortaan week sneller afgehandeld in Kortrijk

Een adreswijziging is in Kortrijk een week sneller afgewerkt dan vroeger, na digitalisering van het proces.

Als je verhuist moet je je laten registreren in het gemeentehuis van je stad of gemeente, ten laatste acht dagen nadat je in je nieuwe huis bent gaan wonen. Daarop komt de wijkinspectie langs voor een wooncontrole. Dat is een hele papierwinkel, maar niet meer in Kortrijk.

"Doordat al onze wijkinspecteurs een tablet hebben konden we een einde maken aan de papierstroom rond de woonstcontroles, en volledig digitaal gaan werken," zegt Kris Crepel van de politie. "De bewoner zelf hoeft ook niet meer te wachten op de soms tijdrovende, administratieve afhandeling."

Eén en ander betekent dat het proces veel sneller verloopt: "Waar de doorlooptijd van aangifte tot registratie vroeger zo'n 21 dagen was, zien we na enkele weken testen dat dat nu nog 13 dagen is," zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.