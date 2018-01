Verilin wint belangrijke designaward

Bij Verilin werken alles samen 12 mensen. Het kleine bedrijf is gespecialiseerd in tafel- en bedlinnen en gordijnen. Alles wordt in huis gemaakt. Onder de klanten heel wat bekende namen zoals Sergio Herman, Peter Goossens maar bijvoorbeeld ook de stad Kortrijk.

Het is nu al de derde keer dat het familiebedrijf uit Heule zo’n award krijgt maar deze keer is het toch wel iets bijzonders want het gaat om de company award, een prijs voor het beste bedrijf. Dat is één van de drie bijzondere prijzen die niet onder één van de zes klassieke categorieën valt.

In de categorie 'Design-led crafts award' wint het bedrijf bovendien nog een award met zijn tafellinnen dat ontworpen werd door de Limburgse juwelenmaakster Lore Langendries.