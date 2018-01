Verjaardag in mineur voor voedselbanken

De voedselbanken bestaan dit weekend 30 jaar maar het wordt een feestje in mineur. Nooit eerder deden in ons land zoveel gezinnen een beroep op gratis voedselbedeling.

Op twintig jaar tijd is aantal hulpbehoevenden verdubbeld. Zo is in Kortrijk het aantal gezinnen dat een beroep doet op voedselbedeling op drie jaar met ruim de helft gestegen, van bijna 500 naar 800. “Het merkwaardige is dat meer mensen komen die wel een inkomen hebben maar door tegenslag arm worden: gezondheid, faillissement en scheiding”, zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene.

Net als de voedselbank België ijvert ook de stad Kortrijk voor extra financiële middelen van de overheid voor de voedselbedeling.