In Veurne is de Boetprocessie voor het eerst sinds drie jaar opnieuw door de straten getrokken. Opvallend: de processie verwelkomde heel wat nieuwe figuranten, na het afhaken van heel wat ouderen.

Jezus die een knieval maakt, het is een traditionele scène in de Boetprocessie, maar voor Bram is het de eerste keer dat hij in de huid van Jezus Christus kruipt. Hij is daarmee een van de vele nieuwe gezichten in de processie. Na corona haakten heel wat oudere figuranten af, waardoor de organisatie noodgedwongen op zoek moest naar nieuwe boetelingen. De vernieuwde processie trok dan ook heel wat nieuwsgierige toeschouwers aan.