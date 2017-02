Verkaveling van 175 woningen in Westende krijgt negatief advies

De plannen voor 175 sociale woningen en een parkeertoren aan de Badenlaan en Duinenlaan in Westende heeft een negatief advies gekregen van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.

De plannen van Woonmaatschappij Ijzer en Zee stuitten eind vorig jaar op veel protest. De buurt richtte een actiecomité op en meer dan honderd mensen dienden een klacht in bij de deputatie. Volgens de buurtbewoners is het gebied waterzieke grond met veel kans op wateroverlast. De stedenbouwkundige ambtenaar stelt inderdaad dat de geplande verkaveling schadelijke effecten kan hebben op het bestaande watersysteem en zegt dat een bouwvergunning onaanvaardbaar zou zijn. Op de plaats waar de verkaveling zou komen is nu een parking. Die zou dus verdwijnen. De stedenbouwkundige ambtenaar haalt het verdwijnen van 200 parkeerplaatsen ook aan als argument voor het negatief advies.

Het provinciebestuur moet nu beslissen of het het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar volgt.