Verkeer Dudzeelse Steenweg Brugge niet omgelegd

Het verkeer op de Dudzeelsesteenweg in Sint-Jozef bij Brugge wordt niet omgelegd. Die beslissing komt er na verkeerstellingen.

Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Fort Lapin zijn er verkeerstellingen gehouden op de Dudzeelse Steenweg. Daaruit blijkt nu dat er veel minder doorgaand verkeer is dan vroeger, onder meer dankzij de aanleg van de A11. "We gaan een omleiding op Sint-Jozef daarom niet meer onderzoeken," zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. "We bekijken wel de piste voor het heraanleggen van de Dudzeelse Steenweg, met vergroening, en een veiliger oversteek voor fietsers en voetgangers."

"De stad Brugge wil ook werk maken van de omlegging van een deel van de Krommestraat aan het kruispunt met de Dudzeelse Steenweg. Er komt dan eventueel ruimte voor een park, waardoor het politiehuis en het Entrepot meer aansluiten bij de kern van Sint-Jozef," zegt Demon.