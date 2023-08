Verkeer op de N58 Wervik-Neerwaasten volgende week weer normaal

Met het project wil hoogspanningsbeheerder Elia het elektriciteitsnet in de regio rond Wevelgem en Komen-Waasten versterken. Elia is bezig met een versterking van het elektriciteitsnet in de regio rond Wevelgem en Komen-Waasten. Een sterk en lokaal hoogspanningsnet (150kV) is essentieel om een betrouwbare energiebevoorrading van bedrijven en burgers in de regio te garanderen.

Elia startte vorig jaar in november met de aanleg van een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) tussen de hoogspanningsstations van Neerwaasten en Wevelgem. De ondergrondse kabels lopen door de gemeenten Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem.

De volgende werken zullen langs landbouwterrein lopen. De ondergrondse kabelwerken zijn ingepland om tegen midden 2024 volledig afgerond te zijn.