Wie vandaag nog wil profiteren van een dagje aan zee houdt maar beter de verkeersinfo in de gaten.

Op de E40 richting kust was het aanschuiven geblazen door een ongeval in Nevele en door wegenwerken. Het Vlaams verkeerscentrum raadde aan om de E403 naar Brugge te nemen voor een dagje strandplezier. Door de incidenten was het een uur tot anderhalf uur aanschuiven naar de kust.