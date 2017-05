Verkeersboetes worden duurder

Te snel

Wie betrapt wordt op te snel rijden, betaalt voor de eerste 10 kilometer te snel voortaan €53. Per extra kilometer te snel, mag je €6 bijrekenen. Dat was vroeger nog €5. Wie bovendien in zone 30 of in de bebouwde kom wordt geflitst, moet een toeslag van €11 betalen in plaats van €10.

Rijden onder invloed

0,5 promille tot 0,8 promille wordt bestraft met een boete van €179, in plaats van €170. Wie meer dan 0,8 promille in zijn bloed heeft, wordt naar de politierechtbank verwezen.

Verkeersovertredingen

Eerstegraadsovertredingen kosten je voortaan €58 (in plaats van €55). Overtredingen van de tweede graad worden €6 duurder, €116 in plaats van €110. Derdegraadsovertredingen stijgen van €165 naar €174 en overtredingen van de vierde graad kosten je voortaan €473 in plaats van €450, een stijging van €23.

Minimumbedragen

Pittig detail: alle bedragen zijn minimumboetes...