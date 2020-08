Verkeerscentrum roept op om niet naar de kust te gaan

Het Vlaams Verkeerscentrum roept via Twitter op om vandaag wegens de grote drukte in de gemeenten niet meer naar de kust te gaan.

"Op vraag van de politie hebben we deze nieuwe boodschap op onze dynamische borden gezet. Wegens grote drukte in de gemeenten aan de kust wordt gevraagd om niet naar de kust te gaan, maar een andere bestemming te kiezen voor een dagje uit!", laat Peter Bruyninckx van het verkeerscentrum weten op Twitter.

Blankenberge en Knokke-Heist beslisten gisterenavond al om dagjestoeristen vandaag te weren. In Oostende was er even sprake dat het station om 11 uur zou sluiten, maar burgemeester Tommelein trok deze beslissing ondertussen opnieuw in.

