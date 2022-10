Verkeerscomissie: 'bezoekersparkeerkaarten in Blankenberge onwettig'

Hierdoor kan elk gezin of huishouden dat in Blankenberge gedomicilieerd is, alsook de eigenaars-huurders of gebruikers van een tweede verblijf in Blankenberge een ongelimiteerd aantal digitale bezoekersparkeerkaarten aan € 50,00/10 beurten aanschaffen. Een eerste kaart is zelfs gratis. De invoering gebeurde zonder advies van de stedelijke verkeerscommissie, de adviesraad kreeg in februari 2022 enkel een mededeling door de bevoegde schepen Patrick De Klerck. Bij verder onderzoek door de voorzitter van de verkeerscommissie Marc Dhondt en onafhankelijk expert Marc Vanderbrigghe blijkt het systeem van de bezoekerskaarten onwettig.

Marc Dhondt en Marc Vanderbrigghe: “Bij de invoering van de (digitale) bezoekersparkeerkaarten bleven we met pertinente vragen en bedenkingen zitten. Van enig voorafgaandelijk juridisch onderzoek voor het invoeren van dit systeem werd de verkeerscommissie niet ingelicht. Op onze vraag heeft het kennis- en expertisecentrum het dossier onderzocht. Na onderzoek liet men ons weten dat dit systeem volledig in tegenstrijd is met de bepalingen van o.a. de wegcode waarin van betalende (digitale) bezoekersparkeerkaarten voor het ongelimiteerd parkeren in de blauwe zone totaal geen sprake is. Het antwoord van het expertisecentrum is duidelijk, het systeem is onwettig.”

Naast de onwettige regeling van het systeem van de bezoekerskaarten was er ook nog de bedenking vanuit de verkeerscommissie en vanuit de oppositie in de gemeenteraad dat het systeem van de goedkopere betalende (digitale) bezoekersparkeerkaarten nefast zou zijn voor de filosofie van het inmiddels al duurder gemaakte randparkeren. Op die manier trekt men opnieuw meer het toeristisch parkeren aan in de woonwijken. De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben de wijziging van het retributiereglement, waarin de invoering van de betalende (digitale) bezoekersparkeerkaart in voorzien werd, dan ook niet goedgekeurd.

“Het stadsbestuur zal deze onwettelijkheid in het retributiereglement moeten verwijderen en het reglement opnieuw moeten wijzigen en aanpassen. Het kan dus niet anders dan dat de betalende (digitale) bezoekersparkeerkaart om zonder parkeerschijf ongelimiteerd te kunnen parkeren in de blauwe zone definitief afgeschaft zal moeten worden,…” besluiten Marc Dhondt en Marc Vanderbrigghe.