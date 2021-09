Verkeerscontrole PZ RIHO telt 31 inbreuken

Op vrijdagavond 24 september tussen 17 uur en middernacht heeft PZ RIHO een verkeersactie uitgevoerd op drie plaatsen in en rond Roeselare. In totaal zijn er 31 inbreuken vastgesteld.

De verkeersdienst PZ RIHO voerde vrijdagavond tussen 17 uur en middernacht een verkeerscontrole uit op drie verschillende plaatsen. De eerste controle was in de Heirweg in Beveren, samen met een snelheidscontrole. Van de 842 gecontroleerde voertuigen reden er 26 te snel. Daarnaast nam PZ RIHO enkele alcoholtests af. In Beveren testte iedereen negatief.

Positieve ademtests in Roeselare en Izegem

Aan de Sint-Michielskerk in Roeselare nam de verkeersdienst 23 alcoholtests af. Daaruit testten twee bestuurders positief. Ze moesten hun rijbewijs voor 6 uur lang indienen. Ook in de Dirk Martenslaan te Izegem testten 2 van de 18 gecontroleerde bestuurders positief. De ene bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren voor 6 uur, bij de andere werd zijn rijbewijs voor onmiddellijk 15 dagen ingehouden.

Andere inbreuken

Tijdens de verkeerscontroles op de drie plaatsen, stelde PZ RIHO ook nog andere inbreuken vast. Zo waren er twee voertuigen niet gekeurd en waren er ook twee inbreuken op de verzekering. Zeven autobestuurders gebruikten hun gsm achter het stuur en zeven personen droegen geen veiligheidsgordel. Ten slotte hadden vijf fietsers geen fietsverlichting en werden er nog acht andere soorten inbreuken gepleegd.