Heel wat burgers waren dinsdagavond naar de Brugse gemeenteraad gekomen en wel voor één thema: het nieuwe verkeersplan dat op 16 februari in voege treedt.

De oppositiepartijen Open VLD en N-VA voerden voor de start van de gemeenteraad actie tegen het nieuwe verkeersplan. Zowat honderd mensen betoogden tegen dat plan, dat op 16 februari in voege komt. De oppositiepartijen vinden het vooral een oneerlijk plan voor wie werkt in de binnenstad. Die moet, volgens Open VLD, 720 euro per jaar betalen om een parkeerplaats te hebben. Heel wat inwoners woonden ook de gemeenteraad bij.

