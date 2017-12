Verkeersveilige nachten gestart

Gisterenavond is de BOB-campagne ‘verkeersveilige nachten’ van start gegaan in onze provincie. Gouverneur Decaluwé pleit opnieuw voor een nultolerantie alcohol in het verkeer.

In 2017 lieten 48 mensen het leven in het verkeer. Er vielen 558 zwaargewonden en 4.724 lichtgewonden. Dat is in dalende lijn met voorgaande jaren, maar het kan nog altijd beter. Daarom pleit provinciegouverneur Decaluwé voor een nultolerantie voor alcohol, een alcoholslot en ook harde maatregelen, want: “De mentaliteit bij de chauffeurs wijzigt pas als ze het in hun portefeuille voelen,” zegt Decaluwé.

De eindejaarscampagne past zich dit jaar ook aan aan een nieuw fenomeen. Door de sociale media hebben lange controles geen effect meer. Mensen verklikken heel snel waar er een patrouille staat. Daarom verplaatst de politie zich nu sneller en werkt ze ook in kleinere groepen.

Ook vannacht is er een verkeersveilige nacht.