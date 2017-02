Verkeersveilige week: 6,5% rijdt te snel

Snelheidscontroles

In totaal werden 93766 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid. 6093 bestuurders daarvan, 6.50%, hield zich hierbij niet aan de snelheidslimiet. Er werden 9 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Ondanks het feit dat er, in vergelijking met vorig jaar, minder snelheidscontroles werden uitgevoerd, blijft het percentage overtredingen gelijk. Overdreven snelheid blijft nog steeds een aandachtspunt binnen het verkeersveiligheidsbeleid.

Alcohol en drugs

Op 2125 bestuurders die op rijden onder invloed van alcohol gecontroleerd werden, testten dit jaar 77 of 3.62% positief. 16 rijbewijzen werden ingetrokken. Ook werden 15 bestuurders met tekenen van druggebruik betrapt. 13 daarvan dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren.

Andere overtredingen

Tijdens de verkeersacties ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten binnen het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 642 andere verkeersinbreuken vastgesteld met als top drie:

Het niet dragen van de veiligheidsgordel: 91 overtredingen

Geen geldige verzekering, inschrijving of keuringsbewijs: 80 overtredingen;

Gebruik van GSM achter het stuur: 59 overtredingen.

Hier zien we een sterke daling voor alle categorieën in vergelijking met vorig jaar. Men is zich duidelijk bewust dat een correcte gordeldracht en gebruik van GSM achterwege laten achter het stuur de verkeersveiligheid bevordert.

Eén op drie dodelijke verkeersslachtoffers is het gevolg van een onaangepaste en overdreven snelheid. Ook het rijden onder invloed van alcohol of drugs, vermoeid achter het stuur kruipen of de gordel niet dragen, zijn factoren die het risico op en de ernst van mogelijke ongevallen vergroten.

De aandacht voor de verkeersveiligheid moet een constante zijn en mag zeker niet verzwakken. Met een initiatief zoals de Verkeersveilige Week ondersteunt gouverneur Decaluwé deze nood.