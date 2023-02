Verkiezing Miss België verstoord. Politie kamt het hele Plopsatheater uit en verijdelt een aanslag

Opschudding bij de start van de verkiezing van Miss België, zaterdagavond in het Plopsatheater in De Panne. Om acht uur is de politie er de hele zaal aan het uitkammen. De oorzaak: de politie verijdelt een mogelijke aanslag.

Na een woelige week, met een zwaar verkeersongeval voor de uittredende Miss België, Chayenne Van Aarle, wordt vanavond haar opvolgster verkozen. Maar vlekkeloos verloopt dat alvast niet. (Lees verder onder de foto)

Aanslag verijdeld

Wanneer onze journalist om half acht ter plaatse komt, stelt hij vast dat de politie de hele zaal aan het sweepen is. Zeker twintig agenten kammen de zaal uit. Dat gebeurt vooral uit voorzorg. Alle publiek staat buiten te wachten.

De reden is ernstig: een man was klaarblijkelijk van plan om er een aanslag te plegen. Het federaal parket bevestigt dat de politie er in geslaagd is om die mogelijke aanslag te verijdelen. De man is opgepakt en was in het bezit van een vuurwapen. In de buurt van het Plopsatheater, op de parking, is ook een wagen aangetroffen waar nog een vuurwapen in lag. (Lees verder onder de foto)

Wagen weggesleept

De wagen van de dader, een man uit Limburg, is even later, rond half negen weggesleept. Het gaat om een gehuurde wagen. In de wagen lag ook een kogelvrije vest. De man zelf werd al opgepakt in de late namiddag.

Vrij rustige ontruiming

We spraken onder meer met de kapper van de Misskandidates. Die getuigt over het feit dat er backstage toch wat paniek was, toen het nieuws bekend raakte. Ook hij werd naar buiten gestuurd. Ook publiek getuigt dat ze gevraagd werden om de zaal te verlaten. Dat verliep allemaal vrij rustig. De mensen wachten om half negen nog altijd buiten.

Door de verijdelde aanslag is de show alvast niet op het geplande uur kunnen starten. Pas om half tien mag iedereen weer de zaal in. Ook de 32 Misskandidates hebben de zaal moeten verlaten en wachten buiten de zaal op nieuws.