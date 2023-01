Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de uitbater van het politiemuseum in Brugge. Hij wordt ervan verdacht om museumstukken verkocht te hebben, waaronder wapens.

Iets meer dan een jaar na de opening valt zo het doek over het politiemuseum hier in de oude politiekantoren langs de Lodewijk Coiseaukaai. De uitbater zelf ontkent dat hij wapens heeft verkocht en zegt dat hij nooit opzettelijk een misdrijf heeft gepleegd. Sowieso was hij al van plan om te stoppen met het museum.