Verkoop pretpark Aviflora wellicht in april

Het failliete pretpark Aviflora in Ingelmunster wordt wellicht in april openbaar verkocht. De curatoren zijn bezig met de laatste voorbereidingen.

Een eerdere openbare verkoop in mei 2016 is toen uitgesteld na klachten over bodemverontreiniging. Er werden onder meer kadavers en asbest in de bodem gevonden. Intussen is de rechtszaak over die bodemverontreiniging voorbij. De voormalige eigenaar werd enkele weken geleden veroordeeld tot een boete van 15.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden.

Kijkdagen voor geïnteresseerden

Na de rechtszaak maken de curatoren van het failliete pretpark weer werk van de openbare verkoop. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM zet hiervoor het licht op groen. Bedoeling is dat de openbare verkoop plaats vindt in april. Er komen ook kijkdagen voor geïnteresseerde kopers.

Troosteloos

Het pretpark Aviflora ging in 2015 failliet door een grote schuldenberg. De inboedel is intussen verkocht en het park ligt er troosteloos bij, onder meer ook door toedoen van vandalen.