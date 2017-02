Verkrachter krijgt jaar effectief

Eind september 2014 werd N.C. (36) in een appartement in Blankenberge tweemaal verkracht door Joery A.. Toch liet ze zich na die feiten ertoe verleiden om mee te gaan naar zijn woning in Knokke-Heist. De beklaagde had haar immers 15 gram speed beloofd. Het slachtoffer werd echter vastgebonden met een touw en opnieuw verkracht.

Ook in december 2015 ging hij zijn boekje te buiten. Net nadat hij een opvangcentrum voor drugsverslaafden had verlaten, kreeg hij onderdak bij A.T. (43) in Oostende. Ook die vrouw werd door de beklaagde vastgemaakt en verkracht.

Gloeilampen

Op 2 mei 2016 kreeg A. van de Brugse correctionele rechtbank acht jaar effectieve celstraf voor verkrachtingen met foltering. De beklaagde bond zijn slachtoffers telkens vast en maakte gebruik van verschillende voorwerpen, zoals hete gloeilampen. A. hield vol dat ze seks hadden met onderlinge toestemming, maar zijn straf werd in november door het hof van beroep in Gent bevestigd.

Ondertussen had Joery A. zich ook al voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor feiten van intrafamiliaal geweld. De man uit Knokke-Heist zou in het voorjaar van 2015 in een schermutseling enkele klappen uitgedeeld hebben aan zijn echtgenote. Zijn advocaat Maarten Willaert stelde een voorwaardelijke straf voor, maar dat zal door zijn lange periode in de gevangenis wellicht niet haalbaar zijn.