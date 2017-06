Verkrachting in Oostende blijkt verzonnen

Een 18-jarig meisje stapte deze week naar de politie en diende klacht in voor verkrachting. Het meisje had verklaard dat ze eerder deze week verkracht werd toen ze tijdens een bal in het casino van Oostende even een luchtje ging scheppen buiten. Een vriend die haar vergezelde zou de hele tijd bedreigd geweest zijn met een mes, terwijl hij moest toekijken.

De politie opende een onderzoek en bevestigde dat er een klacht was ingediend, maar communiceert nu dat er van verkrachting geen sprake is.

