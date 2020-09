Verlamde Michèle maakt samen met thuisverpleegster parachutesprong

Op het vliegveld van Moorsele is zaterdagmiddag een bijzondere duosprong gemaakt. Michèle Verstraete uit Sint-Eloois-Winkel, die deels verlamd is, sprong er met haar thuisverpleegster Charlotte Bonte uit een vliegtuig. De parachutesprong is bedoeld voor Michèles vijftigste verjaardag.