Op de E17 in Aalbeke is een wagen over de kop gegaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er geen spoor van een bestuurder of inzittenden.

De Citroën C3 is tegen de vangrails gereden en maakte op die manier een tuimeling. De bestuurder is wellicht gevlucht. Door het ongeval was de rechterrijsstrook in de richting van Frankrijk een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Een uurtje later was de snelweg alweer vrij.