Deze morgen is langs de Zuidkaai in Izegem een bootje gezonken. Een voorbijvarende schipper merkte het zinkend vaartuig op en verwittigde de hulpdiensten

Het is nog onduidelijk wie de eigenaar is, het bootje was al een tijdje niet onderhouden. De brandweer en takeldienst kwamen ter plaatse om de boot leeg te pompen en uit het water te halen. Het is nog niet duidelijk wie voor de kosten zal opdraaien, er vielen geen gewonden.