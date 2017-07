De kust is de populairste bestemming in eigen land. Westtoer is heel tevreden over dit verlengde weekend. "Zo'n 400.000 dagjestoeristen vonden de weg naar de kust", zegt Dirk Marteel van Westtoer. "Maar ook het verblijfstoerisme was heel goed. De hotels waren voor 90-95% volboekt."

"De Belgen houden van hun kust", aldus Marteel. "De Belgen weten dat ze hier, dicht bij huis, het echte vakantiegevoel kunnnen beleven."