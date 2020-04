Verlenging Maatregelen door Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de huidige maatregelen tot 3 mei. Een versoepeling is nog te vroeg, maar er wordt gewerkt aan de exitstrategie. Dit is nu een overgang. grote evenementen zijn tot 31 augustus geschrapt. Tuincentra mogen weer open. Lees hier meer.

Premier Wilmes looft de zorgsector

Premier Wilmes begint met iedereen te loven die inspanningen geleverd heeft. het aantal ziekenhuisopnames is gevoelig gedaald. Toch blijft het aantal patiënten op intensieve zorgen nog hoog en de situatie in woonzorgcentra blijft erg moeilijk. "Alle overheden werken hard om aan deze noodsituatie te helpen, er wordt massaal gescreend met meer dan 210.000 tests", benadrukt de premier. "Deze testen moet er ook voor zorgen dat de zorg nog meer gedifferentieerd wordt en er komt zo een nauwkeuriger beeld van het aantal sterfgevallen daar. België rapporteert hier maximaal. Sommige meldingen worden misschien wel overschat. Maar we mogen niet vergeten dat achter de kille statistiek van elke dag, mensen zitten die rouwen." geeft de Premier mee

Crisis is niet voorbij : maatregelen tot 3 mei

We moeten ons blijven inzetten, zonder te verzwakken, benadrukt Wilmes. Een alliantie van politici en wetenschappers garandeert dat ieders ervaring en expertise het gemeenschappelijk belang dient. Daar volgen deze maatregelen:

De maatregelen worden verlengd tot en met 3 mei.

Een versoepeling van de basismaatregelen is onder geen enkele vorm toegelaten . Waakzaamheid blijft zeer belangrijk. De regels moeten absoluut gerespecteerd worden, en dat volledig. De politiediensten blijven dan ook de regels controleren. Zij verdienen uw respect, vraagt Wilmes.

Tuincentra en doe-het-zelfwinkels kunnen hun deuren wel weer openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels.

Bewoners van woonzorgcentra en van instellingen voor mensen met een beperking mogen bezoek ontvangen van 1 en telkens dezelfde persoon. Die persoon mag de voorbije twee weken geen symptomen van corona getoond hebben de voorbije twee weken. Dit geldt ook voor kwetsbare mensen die in isolement leven en die zich niet kunnen verplaatsen.

Op werven mag er verder gewerkt worden, met respect voor de veilige afstand. ook de recyclageparken mogen open blijven. Maar Premier Wilmes vraagt ook om onze burgerzin te laten gelden. Als bijvoorbeeld parken te vol zijn, dan kon je beter later terug.

Volgende week info over versoepeling

We kunnen vandaag dus nog niet onze gewone levensloop hernieuwen. De beproevingen blijven dus zwaar. Maar een vooruitzicht op een betere toekomst ligt binnenhandbereik. Volgende week komt er een nieuwe Veiligheidsraad. Die zal meer duidelijkheid geven op de exit uit de lockdown. Maar alles zal stapsgewijs gebeuren. De horizon ligt begin mei. Met één enkel moto: het vertragen van de epidemie.

Wat er zal beslist worden, kan ook weer ongedaan gemaakt worden. Alles zal afhangen van de resultaten die we halen. veel hangt af van grootschalige screening, veilige afstand, en toepassing van regels op de werkvloer. Zo zullen mondmaskers aangeraden worden voor elke situatie waarin een veilige afstand niet kan gegarandeerd worden. Dit zal samengaan met nationale productie van die maskers. Ook al zijn ze niet alleenzaligmakend, de maskers zullen een belangrijke rol spelen in de versoepelingsstrategie.

Geen grote evenementen tot en met 31 augustus

Grote evenementen zoals festivals zullen niet mogelijk zijn tot en met 31 augustus. Concrete info over de exitstrategie voor horeca, de reissector, de scholen en stages, jeugdbewegingen ook,... komen er op een volgende veiligheidsraad.

De regels voor het werken blijven gelden tot er afspraken zijn sector per sector. Tot zo lang zal telewerken nog de norm blijven.