Verliezen Brugse koetsiers en bootjesmannen straks hun concessie?

Want de regels rond de concessies veranderen. En straks kunnen ook buitenstaanders meedingen naar de uitbating van de bootjes en de koetsen. De huidige overeenkomst voor de uitbatingen lopen af in 2027.

"We werden op de vingers getikt door de concessiewet en ook de Europese gemeenschap was niet akkoord met de manier waarop we de concessie hier uitdeelden hier in Brugge," zegt schepen van toerisme Philip Pierins.

De wet beperkt de concessie in tijd en stelt die ook open voor iedereen. Brugse reders zijn dus niet meer zeker van hun concessie. Maar op vraag van de stad investeren ze intussen wel in verduurzaming. Er varen nu al zes elektrische bootjes en een drietal zijn besteld. Een bootje kost zo’n 200.000 euro. De uitbaters willen niet voor de camera reageren, maar ze willen opnieuw zekerheid.

Voor de Brugse koetsiers geldt hetzelfde. Zij vragen advies bij hun raadsman, pas daarna neemt de vzw De Brugse Koetsiers een standpunt in. In 2021 reikte het Brugse stadsbestuur 67 koetsiersvergunningen uit.