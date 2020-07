In maart doken er twee verloren liedjesteksten van de Kortrijkse volkszanger Johny Turbo op die nog nooit waren uitgebracht. De stad Kortrijk nam het initiatief om die alsnog postuum te laten produceren door de Turbo Alive Band.

Het eerste liedje ‘De Klepeleire’, dat een eerbetoon is aan de inmiddels overleden belleman Peter Caesens, is het eerste dat is uitgebracht.

Schepen van Cultuur, Axel Ronse, stelt de videoclip voor in aanwezigheid van Adelbert Algoed, die samen met Johny Turbo het nummer schreef, Maarten Caesens, broer van Peter en Pieter Nuytens van de Turbo Alive Band.