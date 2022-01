Verloren trouwring na 15 jaar terug aan juiste vinger

Een trouwring die meer dan 15 jaar geleden verloren raakte in Ieper is terug bij de originele eigenaar. Een klein mirakel dus, dankzij sociale media.

Patrick uit Geluwe verloor 15 jaar geleden zijn trouwring na een restaurantbezoek in Ieper. Het juweel leek voorgoed verdwenen.

"Ik was fel vermagerd dus die ring schoof gemakkelijk over mijn vinger", vertelt Patrick Nolf.

"En plotseling horen mijn vrouw en ik iets vallen. Ik was mijn trouwring kwijt, we zijn gaan zoeken. De kinderen waren ook nog klein maar daar was ook een rioleringsputje. Wij vonden die ring dus niet terug."

Reddende engel

Het is Charlotte Vandenberghe uit Ieper die de trouwring jaren geleden ontdekt op straat. Hij belandt in een potje bij haar ouders thuis.

"Doordat die zodanig goed opgeborgen lag, zijn we die ook niet meer snel tegengekomen. Tot vrijdag. Vrijdag was mijn mama wat aan het opruimen thuis en zei ze: “Kijk wat ik nu nog terug gevonden heb. Die ring die je zo lang geleden ooit hebt gevonden. Is het nu niet het moment om het ook eens te delen via Facebook?"

En zo zit deze ring uiteindelijk terug rond de juiste vinger.