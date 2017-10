Vermeende fietsdieven weer op vrije voeten: geen bewijzen

In hun lichte vrachtwagen werden maar liefst zestien fietsen aangetroffen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge gaat niet in beroep tegen de beslissing. De lokale politie van Oostende kreeg donderdagavond een melding binnen over het verdachte gedrag van de Oekraïners. Iemand had immers gezien hoe ze verschillende fietsen in een lichte vrachtwagen laadden. De politie ging onmiddellijk ter plaatse en kon de verdachte bestelwagen snel onderscheppen. In het voertuig werden zestien fietsen en werkmateriaal aangetroffen. Twee Oekraïense inzittenden werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. D.Y. (26) en V.V. (34) werden vrijdagnamiddag aangehouden op verdenking van diefstal. De verdachten ontkennen echter dat ze iets met fietsdiefstallen te maken hebben.

Geen bewijzen

Naar eigen zeggen hadden ze gewoon iets afgeleverd bij de orthodoxe kerk in Oostende. De bewuste fietsen zouden ze onder andere in Duitsland en in Gent opgekocht hebben. "Er is momenteel geen enkel bewijs dat die fietsen gestolen werden", aldus meester Ellen Eneman, advocate van V.V. De raadkamer volgde het standpunt van de verdediging en oordeelde dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de verdachten langer in de gevangenis te houden.