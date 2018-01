Vermeende oplichtsters zitten in de cel

Volgens het parket, afdeling Brugge, maakten ze zich jarenlang schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte, het wegmaken van in beslag genomen goederen en bedrieglijk onvermogen. Voor de feiten van vermeende oplichting maakten zij onder meer gebruik van tweedehands-websites. Zij slaagden erin verschillende gedupeerden voorschotten en commissies afhandig te maken die kaderden in zogezegde immo-transacties.

Klachten bij politie

Het duo verhuisde een tijdje geleden naar de streek van Brasschaat. Maar toen ze ook daar gelijkaardige feiten pleegden, keerden zij naar West-Vlaanderen terug. Ze zijn gisteren gearresteerd en zitten sinds vandaag in de cel. Ze zijn geen onbekenden voor het gerecht. Wie denkt het slachtoffer te zijn van de vrouwen kan met een klacht terecht bij de politie.