Vermeulen: "Minder betalen voor Sportoase Roeselare"

Dit jaar kreeg het zwembad maar 41% van het aantal bezoekers in vergelijking met het jaar voordien. Het waren er ruim 113.000. In 2019 waren er dat nog ruim 274.000. De grootste daling wordt genoteerd bij de bezoeken in school- of clubverband.

Overmacht

Gemeenteraadslid Brecht Vermeulen (N-VA) vraagt zich bijgevolg af of de stad wel verplicht is om de jaarlijkse bijdrage van 1,5 miljoen euro te betalen. Brecht Vermeulen : “Voor een investering van bijna 20 miljoen euro, die pas eind augustus 2018 is opgestart, is een verplichte sluiting zeker geen eenvoudige zaak. Sportoase heeft haar uitbatingskosten waar mogelijk teruggeschroefd. Het is niet duidelijk of de stad haar volle jaarlijkse bijdrage van 1,5 miljoen euro ook volledig moet blijven betalen, of overmacht kan inroepen om minstens een deel niet te moeten ophoesten. Voor ons loont het zeker de moeite waard om dat te onderzoeken.”

Overeenkomst voor 30 jaar

De Groep Sportoase is uitbater van 16 zwembaden en sportcentra in België, en sloot al haar vestigingen vanaf 12 maart. Twee van de zwembaden van Sportoase liggen in Roeselare en in Knokke-Heist. Voor Sportoase Roeselare is het stadsbestuur een privaat-publieke samenwerkingsovereenkomst van 30 jaar aangegaan, waarbij het jaarlijks 1,5 miljoen euro betaalt als compensatie voor de dienstverlening die het stadsbestuur voorheen zelf aanbood in het Spillebad.