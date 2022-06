Vermist jongetje (9) gezond en wel teruggevonden na grote zoekactie in Oostende

In Oostende is deze namiddag zo'n drie uur lang een grote zoekactie gevoerd naar een vermist 9-jarig kind uit Koekelberg. De jongen is intussen levend en wel teruggevonden.

De politie heeft in de vroege namiddag de procedure drenkeling opgestart voor Schadrac, een vermist jongetje van 9. Zowel in zee als op het strand en de zeedijk werd urenlang naar het kind gezocht. De strandredders haalden alle zwemmers uit zee om een beter overzicht te krijgen. Ook in de buurt van het station werd er gezocht, omdat de jongen met zijn familie vanuit de regio Brussel met de trein naar de kust is gereisd.

Het kind werd het laatst gezien omstreeks 13u15 langs de waterlijn, ter hoogte van het Kursaal. Omstreeks 16u30 is hij in goede gezondheid teruggevonden.

Lees ook