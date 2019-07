Vermist jongetje van 8 levend en wel teruggevonden

De jongen van 8 die vermist was aan het strand van Oostende is terecht. Er is urenlang naar hem gezocht. De jongen uit Luik was sinds het begin van de namiddag spoorloos.

De ouders maakten rond 14.30 uur bij de redders melding van de verdwijning. Sindsdien werden door politiediensten, brandweer en strandredders verschillende zoekacties op touw gezet, maar dat leverde lange tijd niets op. Om beter te kunnen zoeken, moesten alle mensen ook tijdelijk uit de zee. Ook de NH90-reddingshelikopter werd ingeschakeld. Ondertussen had de Oostendse politie via sociale media ook een opsporingsbericht verspreid. Maar uiteindelijk is het jongetje dus levend en wel teruggevonden, slapend op een bankje bij het strand in Mariakerke. Dat is op ruim 2 kilometer van de plaats waar hij oorspronkelijk was verdwenen.