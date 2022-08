Vermist: Wie zag Zeger Mahieu?

Op donderdag 4 augustus verliet Zeger Mahieu om 16 uur zijn woning in de Bergenstraat in Oostkamp. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Zeger is 56 jaar. Hij is 1m73 groot en stevig gebouwd. Hij heeft een kaalgeschoren hoofd en draagt een bril. Hij verplaatst zich waarschijnlijk met een motorfiets van het merk “PIAGGIO” met nummerplaat MAZT887. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauw hemd en een donkerblauwe jeansbroek.

Hebt u Zeger Mahieu of zijn motorfiets gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.