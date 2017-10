Vermiste jongen uit Wervik nog steeds spoorloos

Zijn ouders zijn erg ongerust en ook de politie spreekt over een onrustwekkende verdwijning, vooral ook omdat de jongen autisme heeft. Hij had gisterochtend de schoolbus gemist en wellicht probeerde hij dan maar te voet naar zijn school in Kortrijk te geraken. Een aantal mensen hebben hem daarna in enkele straten in Wervik gezien. Een vrouw zag hem rond elf uur dertig aan de rotonde in Rekkem die in de volksmond de Croise heet. De vrouw hielp hem om een bus te nemen, maar Steven die autisme heeft, liep opnieuw de verkeerde richting uit.

In Frankrijk?

Gisterenmiddag zette de politie al heel wat middelen in. En ook de ouders zitten niet stil en delen flyers uit. Toch is er hoop dat de jongen levend en wel wordt teruggevonden. De politie denkt dat Steven, die intussen internationaal geseind staat, misschien in Frankrijk aan het ronddolen is. Ook daar worden flyers verspreid.

Lees ook dit artikel over zijn verdwijning.