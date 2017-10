Vermiste jongen uit Wervik is terecht

Steven (17) uit Wervik is terecht. De jongen was bijna twee dagen vermist.

De jongen werd teruggevonden in Le Bizet, nabij de Franse grens, op 15 kilometer van Wervik. De politiezone van Ieper kreeg iets na 18 uur bericht dat hij was teruggevonden. Steven is ondertussen thuis en verkeert in goede gezondheid.

Ongeruste ouders

Zijn ouders reageerden deze namiddag nog erg ongerust en ook de politie sprak over een onrustwekkende verdwijning, ook omdat de jongen aan autisme lijdt. Hij had gisterochtend de schoolbus gemist en wellicht probeerde hij dan maar te voet naar zijn school in Kortrijk te geraken.