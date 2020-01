Vermiste Juliette (14) gevonden in Bray-Dunes

Het vermiste 14-jarige meisje Juliette G uit Namen is terecht dankzij de goede samenwerking tussen de Franse politie en de politie Westkust. Ze is in goede gezondheid.

De gendarmerie van Ghyvelde trof haar maandagvoormiddag om 9.45 uur aan op de Zeedijk van Bray-Dunes na een opnieuw helse zoektocht die de hele nacht en ochtend duurde. De ouders van het meisje kwamen haar intussen ophalen in het centraal politiehuis in Koksijde.

De ultieme tip die naar haar leidde kwam binnen nadat ze gisterenavond een eetzaak in Bray-Dunes binnenging en onmiddellijk terug verliet. Een alerte man uit Koksijde zat daar toevallig te eten en verwittigde na het zien van het opsporingsbericht de politie.

Sinds vrijdag vermist

Juliette G kwam vrijdag nooit aan op school in Namen. Vrijdagavond dook ze op in Nieuwpoort, later dit weekend in Oostduinkerke en Koksijde. Volgens de politie verplaatste ze zich vooral met de tram.