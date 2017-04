Vermiste Lauwenaar duikt terug op in Kortemark

Politiezone Grensleie werd gisteren op de hoogte gesteld van de onrustwekkende verdwijning van een man van 87 uit Lauwe.

In overleg met de Cel Vermiste Personen werden de grote middelen ingezet: onder andere een speurhond, een boot van de brandweer en een helikopter. De hulpdiensten vreesden dat de man in de Leie kon terechtgekomen zijn.

Tijdens de zoekactie kreeg de politie een bericht dat de man gezond maar verward was teruggevonden in Kortemark. Hoe de man uit Lauwe in Kortemark is terechtgekomen is nog onduidelijk.