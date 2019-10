In De Panne vond zaterdagnacht een grootschalige zoekactie plaats naar een vermiste persoon. De man is ondertussen terecht.

Vier vrienden waren rond drie uur ’s nachts gaan zwemmen in zee toen plots een van hen verdween. Een grootschalige zoekactie werd opgestart en een helikopter en een reddingsboot zochten de kustlijn af.

Twee uur later werd de man teruggevonden in de straten van De Panne. De man was weggewandeld zonder zijn vrienden te verwittigen.