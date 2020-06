Vermiste man dood aangetroffen in Diksmuide

Zaterdagmiddag is om 16 uur het lichaam van de vermiste Johny Simons aangetroffen in een vaartje in Diksmuide. Vrijdag en vandaag is er nog gezocht naar de man van 70, die eind vorige week verdween in Merkem bij Houthulst.

Het stoffelijk overschot van de vermiste Johny Simons is zaterdag omstreeks 16 uur gevonden in een vaartje langs de Boterdijk in Diksmuide.Het vaartje loopt langs de Vladslostraat en de Oostendestraat en is bereikbaar via een smalle onverharde weg. De man was al overleden. De politie van de zone Polder kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. Ook een wetsdokter, een duikersploeg van de brandweer en een MUG-team kwamen ter plaatse.

Opsporingsonderzoek afgesloten